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Правозащитники не нашли в психдиспансере шамана Габышева

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат "Правозащиты Открытки" пришел в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, чтобы узнать о шамане Александре Габышеве, которого должны были туда положить. Однако в учреждении сказали, что Габышев к ним не поступал, рассказал координатор правозащитной организации Алексей Прянишников.

Ранее о том, что Габышева направили в этот диспансер, сообщил Минздрав Якутии. В МВД Якутии заявили, что шаман был в розыске за совершение преступлений в республике и что его задержали в Бурятии 19 сентября.

Адвокату "Правозащиты Открытки" в якутских управлениях МВД, СКР и ФСБ заявили, что у них в производстве нет уголовных дел против Габышева, сказал Прянишников. В психоневродиспансере адвокату попросили направить им адвокатский запрос, этот документ будет передан в течение дня, добавил он.

Сторонники шамана, которых осталось от 15 до 20 человек, продолжили путь в Москву, добавил Прянишников. По его словам, они сейчас находятся в Иркутской области. Что они планируют делать в Москве, они не рассказывали.

Габышев (Саша-шаман) с марта шел пешком из Бурятии в Москву и прошел около 3000 км. В сентябре он дошел до Улан-Удэ. Там задержали сопровождавшего его водителя "Газели" Игоря Коношанова и местного активиста Петра Дондукова, обоим вменили неповиновение полиции. 19 сентября утром самого Габышева задержали на стоянке на границе с Иркутской областью.

В МВД Бурятии подтвердили, что шаман задержан и что его переправят в Якутию, где он разыскивается за преступления. 20 сентября в Минздраве республики сообщили, что Габышева направили на экспертизу в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Якутия Бурятия Иркутская область Александр Габышев Саша-шаман МВД Минздрав Правозащита Открытки

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