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Обвиняемые в нападении на больницу в Петербурге получили на троих 33 года тюрьмы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сестрорецкий районный суд Петербурга признал виновными троих участников нападения на больницу №40, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, подсудимый Алексей Симбирев приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима, Валерий Симбирев и Сергей Грудецкий отправятся в колонию особого режима на 12 и 13 лет (соответственно).

Нападение на больницу №40 в Сестрорецке произошло 29 марта 2019 года. Суд установил, что фигуранты, зная о наличии в кабинете начальника отдела эксплуатации медтехники крупной суммы, решили похитить деньги.

В момент нападения в кабинете находились начальник отдела и замдиректора медицинского информационного центра. Симбиревы избили их руками и ортопедическим костылем, в результате потерпевшие получили ушиб головного мозга и переломы костей лицевого черепа.

Далее Симбиревы связали избитых и потребовали выкуп. Главврача, который пытался урегулировать конфликт, они также избили, угрожали ему ножом и требовали ключ от сейфа.

В результате нападения преступники похитили из больницы около 3 млн рублей, принадлежащих начальнику отдела и одному из пациентов больницы. С места происшествия они скрылись на автомобиле под управлением Грудецкого.

Как сообщалось, фигурантов задержали и арестовали в начале апреля. В Следственном комитете РФ (СКР) отмечали, что Грудецкий ранее судим за разбой, Симбиревы - за бандитизм.

Петербург

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