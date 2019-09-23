В Ленобласти загорелся нефтеперерабатывающий завод

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Киришском районе Ленинградской области утром в понедельник случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщили в управлении МЧС по региону, там на технической установке началось факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров.

Пострадавших нет, угрозы соседним сооружениям спасатели не усматривают.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушат 75 человек и 23 единицы техники.

В Киришах находится нефтеперерабатывающий завод "Сургутнефтегаза" "Кинеф".