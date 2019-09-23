Поиск

В Ленобласти загорелся нефтеперерабатывающий завод

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Киришском районе Ленинградской области утром в понедельник случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщили в управлении МЧС по региону, там на технической установке началось факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров.

Пострадавших нет, угрозы соседним сооружениям спасатели не усматривают.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушат 75 человек и 23 единицы техники.

В Киришах находится нефтеперерабатывающий завод "Сургутнефтегаза" "Кинеф".

Ленинградская область Киришский район МЧС Кинеф

Новости

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

"Ведомости" узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Обыски проходят у координатора омского штаба Навального

Американская торговая палата планирует открыть представительство в Казани

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Подозреваемый в нападении на отдел спецсвязи в Брянске арестован на два месяца

В Архангельской области прошли митинги против строительства свалки в Шиесе

В Архангельской области прошли митинги против строительства свалки в Шиесе
Аварийная посадка А321 в поле

Командир аварийно севшего на кукурузное поле А321 вернулся к полетам

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');