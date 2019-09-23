Медведев утвердил новые требования к безопасности детских экскурсий

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых требований к организации детских экскурсионных поездок на автобусах, в соответствии с которыми все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

"Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицам и перевозчикам", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что в соответствии с документом все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности. "На сопровождающих взрослых будет возложена ответственность, чтобы все дети были зафиксированы и пристегнуты", - отметил он.

Акимов добавил, что новые правила упрощают организацию поездок на коротких маршрутах. "В городах и пригороде теперь можно в более короткий срок уведомлять госавтоинспекцию - не за двое суток, а за 24 часа. Мы сокращаем объем маршрутных документов для перевозки", - сказал вице-премьер.