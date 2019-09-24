Сторонников якутского шамана отпустили из полиции после профилактической беседы

На них составили протокол о нарушении правил дорожного движения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области полиция составила административный протокол о нарушении правил дорожного движения на шестерых сторонников якутского шамана Александра Габышева. Их задержали у города Слюдянка за то, что они шли по проезжей части федеральной трассы "Байкал" и отпустили после профилактической беседы, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

О нарушении в полицию сообщили проезжавшие мимо них автомобилисты и сотрудники организации, которая обслуживает трассу под Слюдянкой. По словам представителя УМВД, они подвергали опасности себя и окружающих, а также затрудняли проезд транспорта. С ними побеседовали о недопустимости выхода на дорогу.

Ранее о задержании сторонников Габышева сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его информации, задержанные затем собирались продолжить поход в Москву.

Габышев в марте вышел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина" из Кремля. Он прошел около 3000 километров и обзавелся сторонниками. Шамана задержали утром 19 сентября на стоянке у границы Бурятии и Иркутской области, где он и его спутники встали на ночлег. В МВД Бурятии объяснили, что Габышев разыскивается в Якутии по подозрению в причастности к преступлениям. Его доставили в Якутск самолетом, решили поместить в психоневродиспансер на экспертизу, но затем отпустили под подписку о невыезде. Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

Оставшиеся в Бурятии спутники шамана решили продолжить поход.