Суд продлил арест Егора Жукова и Самариддина Раджабова по "делу 27 июля"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом до 27 декабря студента ВШЭ, блогера Егора Жукова и продлил содержание в СИЗО на аналогичный период Самариддину Раджабову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Оба являются фигурантами "дела 27 июля" в связи с несогласованной акцией оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Поддержать фигурантов в суд пришли проректор ВШЭ, участвовавшая в выборах в Мосгордуму, Валерия Касамара и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а также оппозиционер Дмитрий Гудков и бывшие фигуранты так называемого "московского дела" Даниил Конон и Владислав Барабанов.

Следователь в ходе заседания отметил, что по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы было допрошены около 350 свидетелей.

Адвокаты студента и сам Жуков просили суд избрать более мягкую меру в виде подписке о невыезде, залога в размере 1 млн рублей или личное поручительство более 500 человек, "среди которых много уважаемых людей".

Защита второго фигуранта Раджабова также просила смягчить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест.

Раджабов заявил, что не намерен скрываться от следствия. "Я работаю прорабом, даю рабочим работу, они работают. Я занимаюсь творчеством, пишу песни, я уже здесь (в СИЗО - ИФ) написал трек, хотел поступить на актера", - приводил он доводы в свою защиту.

"Дело 27 июля"

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках было прекращено за непричастностью к преступлению. С 3 сентября он переведен под домашний арест.

Раджабову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Оба фигуранта вины не признают.

Ранее сообщалось, что 25 сентября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Леонида Соловьева по поводу разрешения Басманного суда на проведение повторных обысков в квартире у Жукова.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. Возбуждены уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).