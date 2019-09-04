Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства во внутренние дела РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн заявил, что не видит возможности участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и предложил главе комиссии самому приехать в Германию.

Об этом говорится в письме, которое Хофманн направил в Госдуму. Текст письма размещен в среду на сайте нижней палаты российского парламента.

"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle", - написал он в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева.

23 августа сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена пригласить представителей Deutsche Welle на заседание, чтобы услышать их точку зрения в личном общении.

"У нас есть вопросы к "Немецкой волне", мы хотели бы эту "Волну", как говорится, послушать, будем приглашать их. Вы нам в этом плане помогите", - обратился к журналистам после первого заседания комиссии ее глава Пискарев. "Мы же хотим истины, а она может быть достигнута не путем переписок, а путём живого, непосредственного общения", - отметил он.

По словам главы комиссии, только после тщательного расследования можно будет сказать, "откуда исходит угроза, кто вмешивается, какие силы задействованы против России".

Ранее Пискарев сообщил, что в комиссию поступили новые материалы и данные по фактам воздействия других государств на внутренние процессы в России.

Между тем, какие конкретно это материалы, кроме ранее озвученных (претензии к Deutsche Welle и посольству США), он не сообщил.

Ранее зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев перечислил для журналистов факты, которые депутаты считают таким вмешательством. "Что касается вмешательства во внутренние дела РФ, то эта ситуация более чем очевидна. Некоторые факты уже представлены нашим министерством иностранных дел - размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам - "Голосу Америки", немецком государственном канале Deutsche Welle - к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России",- сказал он.

Комиссия Думы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы.