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"Единая Россия" получила во II квартале 710 млн рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В апреле-июне 2019 года "Единая Россия" получила 710,7 млн рублей, это больше, чем любые другие политические партии. Данные о финансировании и расходах партий опубликовал Центризбирком, ссылаясь на представленные отчеты.

В частности, 684,9 млн рублей поступили "Единой России" как пожертвования от юридических лиц, остальная часть суммы - от гражданско-правовых сделок. Также единороссы получили имущество на 45 млн рублей.

"Яблоко" за тот же период получило 69,6 млн рублей, также в основном от юридических лиц. 141 700 рублей составили пожертвования от граждан.

КПРФ получила 28,6 млн рублей, в том числе 19,2 от юрлиц, 97 000 - от физлиц, 3,5 млн рублей от гражданско-правовых сделок, 5,7 млн рублей - из региональных отделений. Также коммунисты отчитались о поступлениях в виде "иного имущества" на 78 млн рублей.

ЛДПР за отчетный период получила 13 млн рублей. В отчете их источник был указан как "другие не запрещенные законом поступления". Также партия получила "иное имущество" стоимостью 38 млн рублей.

Всего 55 партий сдали отчеты в срок, уточнили в ЦИК. "Великое отечество" отчиталось о доходах с запозданием. Отчетность от "Альянса зеленых", "Городов России", "Народная партия "За женщин России", "Партии возрождения села" и "Гражданской инициативы" вообще не поступила.

Единая Россия ЦИК Яблоко КПРФ ЛДПР

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