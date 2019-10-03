Пара из Хакасии предстанет перед судом за сожжение внука в печи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы направили в суд дело в отношении семейной пары, которая заживо сожгла в печи 11-месячного внука из села Харой Таштыпского района Хакасии из-за его громких криков, сообщает в четверг пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Следствие обвиняет 42-летнюю бабушку и 48-летнего дедушку погибшего малыша по статье "убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц" (п.п. "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, вину в инкриминируемом им преступлении они не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе текущего года бабушка ребенка, будучи пьяной, устав от его криков, начала его душить. Затем она передала еще живого мальчика супругу, который положил ребенка в растопленную печь. Обугленное тело мальчика в печи нашел брат матери ребенка.

Как сообщалось, после убийства ребенка СКР возбудил дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Хакасии. Должностные лица подозревают по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, с 2009 года семья состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но в 2016 году была снята с учета в связи с исправлением. Вместе с тем, как в 2016 году, так и за последние годы, образ жизни семьи никак не изменился, при этом мать ребенка регулярно оставляла сына на попечение обвиняемых.