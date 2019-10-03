Путин призвал наказывать чиновников за непредоставление данных МЧС по поводу чрезвычайных ситуаций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за несвоевременное предоставление МЧС информации для подготовки мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Кремля.

Поправки должны предусматривать "постоянный доступ МЧС к информационным массивам и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе".

Также необходимо ввести ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

Путин поручил правительству совместно с МЧС до 1 марта 2010 года обеспечить внесение в законы необходимых изменений.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года МЧС поручено организовать внеплановые учения и тренировки с привлечением федеральных органов власти для отработки готовности к предупреждению и ликвидации ЧС.