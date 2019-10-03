Экс-депутат, жаловавшийся Медведеву на бюрократию в Петербурге, получил 7 лет тюрьмы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор трем жителям города по обвинению в крупном мошенничестве со страховкой, один из которых прославился 10 лет назад после встречи с Дмитрием Медведевым.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в четверг, Антон Криницын, Андрей Пантюхов и Филипп Белюсев проведут в колонии общего режима 7 лет, 5 лет и 3 года соответственно. Осужденные виновными себя не признали.

Суд установил, что в июне 2015 года Криницын создал в Петербурге и возглавил преступную группу для обмана страховых организаций, в ОПГ вошли гендиректор ООО "МехМаш" Пантюхов и водитель-механик Белюсев, разбиравшийся в специальной технике.

Так, в сентябре того же года Пантюхов по поручению Криницына заключил с "Ингосстрахом" договоры страхования экскаваторов и погрузчика, имевшихся в собственности "МехМаша", на 18 млн рублей. С застрахованной техники злоумышленники сняли с подвесное оборудование (ковши, стрелы для ковшей, гусеницы, башни), а затем обратились в "Ингосстрах" за страховым возмещением в связи с "похищением" оборудования.

Однако руководство "Ингосстраха" усомнилось в наступлении страхового случая и отказало в выплате мошенникам. В то же время ПАО "РЕСО-Гарантия", с которым у злоумышленников также был договор, выплатило за "похищенное" 14,5 млн рублей

Криницын как депутат муниципального округа Коломяги в 2009 году в числе молодых "единороссов" встречался с Медведевым, занимавшим тогда пост президента РФ. Тогда Криницын пожаловался главе государства на то, как бюрократия Приморского района Петербурга не позволила ему открыть автомойку. Медведев поручил разобраться в ситуации. Однако, по данным СМИ, в дальнейшем Криницын заявил, что историю с автомойкой выдумал.