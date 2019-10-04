В Якутске пройдет акция в поддержку шамана Габышева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Разрешенный массовый пикет состоится в Якутске в субботу утром в поддержку шамана Александра Габышева, который стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщила агентству "Интерфакс" общественница и депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан.

"Массовый пикет количеством до 1 тыс. человек будет на центральной площади Якутска - площади Ленина 5 октября", - сказала она.

По ее словам, целью пикета является поддержка Александра Габышева, чьи права, по мнению депутата, были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.

"При задержании Александра Габышева усматривается нарушение процессуальных норм, а значит нарушение закона самими правоохранительными органами", - сказала Мыраан.

Депутат отмечает, что желание человека идти в пеший поход - это его право на свободу передвижения, гарантированное ст. 27 Конституции РФ.

"Если человек считает себя шаманом - это его право на свободу совести, вероисповедания, гарантированное ст. 28 Конституции РФ. Если человек хочет высказать свои мысли о политической, экономической ситуации в стране - это его право говорить и мыслить гарантированное ст. 29 Конституции РФ", - добавила Мыраан.

Кроме того, общественница пообещала, что суд над Александром Габышевым будет взят под строгий народный контроль. Также будут проводиться и другие общественные мероприятия по поддержке и защите его интересов.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Его поход должен был продлиться два года.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. К тому моменту он прошел 3 тыс. километров и привлек множество последователей. Позже стало известно, что шаман стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие подозревает, что Габышев с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте призывал группу людей осуществлять экстремистскую деятельности.

На следующий день после задержания якутский Минздрав сообщил, что шамана отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Габышев находится под подпиской о невыезде.