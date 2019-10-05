В Риге сотни человек вышли на акцию в защиту образования на русском языке

Шествие против ликвидации русских школ в Риге Евгений Антонов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотни человек в субботу участвуют в организованном Русским союзом Латвии (РСЛ) шествии в защиту образования на русском языке, которое проходит от Ратушной площади до здания правительства республики.

Его участники держат в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям - образование на родном языке!".

Призывая участвовать в акции, союз отмечает: русскоязычные жители Латвии должны доказать, что они являются частью общества и с их интересами нужно считаться, в противном случае их каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов.

"Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа", - говорится в обращении РСЛ.

Ранее Русский союз Латвии уже организовывал подобные акции в Риге.

Как сообщалось, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай!"/ДННЛ вновь актуализировало вопрос о полном переходе на латышский язык обучения, в частности, разработало законопроект об обязанности самоуправлений обеспечить возможности образования на государственном языке в каждом муниципальном детском саду.

В настоящее время уже начат постепенный переход на обучение на государственном языке в средних школах, одновременно увеличена пропорция преподавания на латышском языке и на других этапах образования.