Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое установило предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.

Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров в понедельник.

В некоторых сферах экономической деятельности сохранена доля, установленная на 2019 год, уточняется в сообщении.

Так, сохранена допустимая рабочих-иностранцев доля в сфере строительства - 80% от всех работников. Эта норма не будет распространяться на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане составит 50% (в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы).

Также сохранена установленная на текущий год допустимая доля в сфере выращивания овощей - 50% от всех работников. В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России (в 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область).

В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% от общей численности работников, в области спорта - 25%.

В постановлении правительства отмечается, что регулирование допустимой доли иностранной рабочей силы в отдельных видах экономической деятельности необходимо с учетом региональных особенностей и важности трудоустройства граждан России в приоритетном порядке.