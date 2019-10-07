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Путин проиндексировал зарплаты себе и премьеру

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Зарплаты лиц на государственных должностях, включая президента и премьера, с 1 октября увеличены на 4,3%.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Еще двумя указами глава государства на аналогичную величину повысил денежное вознаграждение руководителю Следственного комитета и генеральному прокурору РФ.

Таким образом, зарплата повышается на уровень инфляции по итогам 2018 года.

Владимир Путин Дмитрий Медведев

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