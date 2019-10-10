Один человек пострадал из-за стрельбы около монастыря в Оренбуржье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Инцидент со стрельбой произошел в среду около монастыря в городе Бузулуке Оренбургской области, пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Он не уточнил, кто стрелял и из какого именно оружия был сделан выстрел.

В Бузулукской епархии агентству подтвердили информацию об инциденте. "Вчера произошел случай с выстрелом на территории поселка ВТК, прилегающей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Последствия и обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация о якобы пострадавшем человеке проверяется, подчеркнув при этом, что никто из священнослужителей не пострадал.

Между тем местные СМИ пишут, что пострадавший - прихожанин, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. По данным журналистов, стрелял якобы священнослужитель.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации в полиции и СКР.