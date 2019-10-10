Под Оренбургом банду экс-полицейских будут судить за вымогательство

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Четверо бывших сотрудников УМВД России по Оренбургской области предстанут перед судом по обвинению в бандитизме, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону в четверг.

По версии следствия, один из обвиняемых, используя служебное положение, создал банду, в состав которой вошли трое действующих сотрудников органов. Целью ОПГ были тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности. Члены ОПГ использовали табельное оружие, чтобы запугивать потерпевших, отмечают в СКР.

Следствие установило, в частности, ряд эпизодов вымогательства денег у семи местных жителей, совершенных с февраля 2015 по май 2018 года. Деньги вымогатели получали, угрожая привлечь потерпевших к уголовной ответственности.

Основанием для возбуждения дела против членов полицейской ОПГ стали материалы, собранные службой собственной безопасности регионального главка УМВД. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ по региону.

Бывшим полицейским вменяются ч.3 ст.209 (бандитизм), п."а" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали, от дачи показаний отказались на основании ст.51 Конституции РФ, отмечает пресс-служба СКР.

Местное интернет-издание "Оренбург Медиа" пишет, что один из последних эпизодов преступной деятельности банды были зафиксирован в июне 2018 года, когда злоумышленники зашли на территорию дачи, где отдыхала компания молодежи. Подозреваемые применили спецсредства и стали вымогать у потерпевших значительную сумму денег, угрожая оружием. Кроме того, они пообещали привлечь молодых людей к уголовной ответственности, подбросив наркотики.

После проверки были установлены личности четверых подозреваемых. Ими оказались действующие на тот момент сотрудники полиции МУ МВД России "Оренбургское".