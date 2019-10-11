Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова

Процесс в отношении генерала и его подельников начнется 17 октября в открытом режиме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

По словам собеседника агентства, по ходатайству гособвинения подсудимым был продлен срок содержания под стражей на полгода.

Начало рассмотрения дела по существу назначено на 17 октября в 11:00, процесс пройдет в открытом режиме, уточнили в суде.

Бывшим сотрудникам СК вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (пункт "в" части 5 статьи 290).

Перестрелка у ресторана

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение предприняли меры к освобождению из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, путем смягчения последнему обвинения.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Кроме того, Никандров, заключивший сделку о досудебном сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Никто из подсудимых вину не признает.

Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

Крамаренко оказался за решеткой в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.

Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа прошлого года приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции по делу о получении взятки за помощь Кочуйкову через Смычковского. Верховный суд (ВС) России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении (УДО) в этом году и выйти на свободу уже в июне.

На процессе в отношении Дрыманова, Крамаренко и Максименко ключевым свидетелем будет выступать Никандров, которого бывшие коллеги обвиняют в оговоре.