Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Его обвиняют в получении взятки за смягчение обвинения соратнику Шакро Молодого

Бывший руководитель главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майор Александр Дрыманов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель московского управления СКР Генерал Александр Дрыманов, бывший начальник управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко не признали себя виновными в получении взяток. Они заявили это в Мосгорсуде.

Суд начал рассматривать их дело 17 сентября.

Дрыманов назвал предъявленное ему обвинение незаконным и необоснованным, а дело - "явно заказным". Он отметил, что следствие не установило ни место, ни время вменяемого ему преступления.

"Это классика советского кинематографа: сложно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Так и с деньгами - сложно их найти, если я их просто не получал", - сказал бывший генерал.

Максименко заявил, что предъявленные обвинения ему понятны, вину он не признает.

"В сговор с целью незаконного получения денежных средств я не вступал, денежных средств не получал, никаких средств при посредниках и без посредников не передавал и не получал. Взяткодатели не установлены, местонахождение денежных средств также не установлено, никаких крупных сумм у меня обнаружено не было", - сказал он.

Крамаренко назвал доводы обвинения "голословными и беспочвенными" и добавил, что допускает, что это дело "имеет заказной характер".

"Я 22 года прослужил в органах прокуратуры и следствия, но с таким беспределом встречаюсь первый раз", - сказал он.

Дрыманов и Максименко отметили, что их уголовное преследование может быть связано с попыткой дискредитации сотрудников и руководства СКР, а также "отстранения от должности председателя Следственного комитета".

Дрыманова арестовали в июле 2018 года, Крамаренко - в декабре 2017 года, Максименко - в июле 2016 года, вместе с первым заместителем Дрыманова Денисом Никандровым.

По версии следствия, все четверо за $1 млн смягчили обвинение подельнику риминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец) ради освобождения из СИЗО. Кочуйкова задержали после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Никандров признал вину и пошел на сделку со следствием. Он также дал следствию показания о том, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тысячи евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе. В августе 2018 года суд назначил ему 5,5 года в колонии, в мае 2019 года он вышел по УДО. Сообщалось, что на суде над остальными высокопоставленными следователями он будет выступать как свидетель.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Максименко 13 лет строгого режима еще за две взятки.