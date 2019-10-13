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В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

Пресс-служба ГУ МВД России по Томской области уточняет, в задержании принимали участие оперативные сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками областного УФСБ и Следственного управления СКР.

По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории города Стрежевой были совершены несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подверглись сексуальному насилию.

Как отмечается в сообщении, "исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство".

В ходе расследования сотрудники отдела криминалистики регионального управления СКР более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения следственных действий.

"В результате исследования вещественных доказательств (...) был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого, - сказано в сообщении. - Им оказался 60-летний житель города Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших".

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч. 2 ст. 131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п."б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, два эпизода), п."б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, два эпизода).

Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Томская область СКР

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