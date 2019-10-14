В список жизненно важных лекарств войдут еще 23 препарата

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата.

"Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций", - напомнил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, список будет расширен в 2020 году. Соответствующее распоряжение глава правительства подписал в понедельник.

Медведев добавил, что также будет расширен список лекарств, которые могут получать льготники. По его словам, препараты для лечения сложных болезней "достаточно дорогие", но в них особенно нуждаются люди

"Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов ещё ряд лекарств для лечения сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с редкими заболеваниями.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания рассказала, что в 2019 году в перечне ЖНВЛП из 758 позиций 516 лекарств будут отечественного производства.

По ее словам, в числе новых препаратов 8 противоопухолевых, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, 2 препарата для лечения гепатита С, 2 препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для МРТ-диагностики.

В декабре 2018 года Медведев сообщал о расширении списка ЖНВЛП на 36 препаратов.