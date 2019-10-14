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Медведев пригрозил губернаторам наказанием за "вранье" о заболеваниях в регионах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам наказанием за искажение отчетности в сфере здравоохранения, в том числе данных о смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.

Об этом глава правительства заявил в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. "Этого (искажения отчетности - ИФ) быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению", - сказал премьер.

Он отметил, что раньше зачастую региональные власти изменяли нормативные акты и искажали данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Медведев.

В ходе совещания несколько губернаторов рассказали премьеру, что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах может быть сбой ведомственной статистики.

В ходе мероприятия Медведев также сообщил, что в 36 регионах РФ растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что вызывает опасения. "Нужно обсудить, с чем это (рост смертности - ИФ) связано и какие меры предпринять", - сказал премьер.

Между тем, в более чем половине - 49 регионах - смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, также отметил Медведев.

Дмитрий Медведев

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