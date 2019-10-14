Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Гибель мэра Абакана, тюремные сроки сторонникам отделения Каталонии и новый тренер "Спартака"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мэр Абакана погиб в автокатастрофе. 66-летний Николай Булакин руководил столицей Хакасии с мая 1995 года. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.

- Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии. За исследования проблемы нищеты и глобальной бедности отмечены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, экономист из США Майкл Кремер и представительница Франции Эстер Дюфло, которая стала лишь второй женщиной, получившей "Нобелевку" по экономике.

- Суд Испании приговорил лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам. За участие в проведенном в 2017 году референдуме о независимости региона они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. В числе осужденных бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. За оглашением приговора последовали акции протеста в Каталонии.

- Владислав Сурков призвал изучать "путинизм". Помощник президента РФ считает важным исследовать этот "глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования". В Кремле согласились, что изучать надо, но термин "путинизм" не оценили.

- В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов. В Банке России констатировали, что вложения в эту валюту нужны на случай шоков, к тому же госдолг в РФ номинирован в долларах. Если в случае резкого ухудшения платежного баланса доходов придется расплачиваться по этим обязательствам, то лучше чтобы против них были активы тоже в долларах, пояснили в ЦБ.

- Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России. По словам Константина Арановского, современную систему отличают неэффективность, несвобода и отсутствие адекватного финансирования.

- В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти. Двое мужчин после ссоры избили приятеля, тот через несколько дней скончался в больнице, так и не придя в сознание. В соцсетях появилось видео избиения, в одном из обрызганных кровью злоумышленников жители Красноярска узнали сына депутата райсовета в Красноярском крае и бывшей судьи, пишут СМИ. Арестованных по делу до сих пор нет, СКР занялся расследованием.

- Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак". 34-летний экс-наставник "Шальке" подписал контракт на 2 года и 9 месяцев.