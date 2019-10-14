Мэр Абакана погиб в ДТП

Николай Булакин возглавлял город с 1995 года

Мэр Абакана Николай Булакин Фото: Александр Колбасов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Абакане погиб глава города Николай Булакин, сообщила пресс-служба правительства Хакасии. СМИ сообщают, что чиновник стал жертвой ДТП.

Администрация республики принесла соболезнования родным и близким погибшего. Мэрия Абакана уточнила, что Булакин погиб 14 октября.

Агентство "Хакасия" со ссылкой на несколько источников сообщает, что мэр погиб в автокатастрофе. По предварительным данным, ДТП произошло в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Булакин съезжал с кольца на своем Ford Explorer, не справился с управлением и машина врезалась в дерево. Чиновник погиб на месте, говорят источники агентства.

Николаю Булакину было 66 лет. Он руководил Абаканом с мая 1995 года.