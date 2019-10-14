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В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Заботкин также напомнил, что государственный долг в России номинирован в долларах. "Золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса доходов, бюджета, тогда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния - ИФ), и в этом случае часть из этих обязательств - лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах", - сказал Заботкин.

"Полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверно, неверно", - добавил он. Заботкин подчеркнул, что изменение структуры ЗВР не является сигналом для изменения структуры расчетов.

Во втором квартале 2018 года ЦБ РФ увеличил долю резервных валютных активов, номинированных в китайских юанях, до 14,7% с 5,0%, в евро - до 32,0% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%.

В январе 2019 года первый зампред Банка России Ксения Юдаева объяснила такие действия финансового регулятора необходимостью диверсификации резервов на случай реализации рисков.

"Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны", - говорила Юдаева.

Алексей Заботкин ЦБ РФ

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