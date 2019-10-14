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В МВД назвали предварительную причину ДТП с участием главы Абакана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным ГИБДД, глава Абакана Николай Булакин не справился с управлением своей машиной, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края. Ранее в Хакасии сообщили о гибели чиновника.

ДТП произошло на 433-м километре трассы Р-257 "Енисей", уточнили в МВД. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее такую картину ДТП описало ИА "Хакасия" со ссылкой на источники.

Утром в понедельник Булакин в Абакане открыл новый лицей на 1000 учащихся. Во второй половине дня он поехал в Красноярский край, рассказал источник "Интерфакса". По его сведениям ДТП с его машиной произошло у деревни Топольки под Минусинском.

Булакину было 66 лет. Он избирался главой Абакана с 1995 по 2018 годы. С 1992 по 1995 годы он был первым зампредом Верховного Совета Республики Хакасия.

Абакан Хакасия Красноярский край ГИБДД Минусинск Николай Булакин

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