Минобрнауки не видело документы о ликвидации петербургского лесного университета

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования не получало документов о присоединении Петербургского лесотехнического университета имени Кирова (СПбЛГТУ) к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), сообщили в пресс-службе ведомства.

14 октября Совет при президенте по правам человека призвал министра науки Михаила Котюкова сохранить СПбЛГТУ как самостоятельную организацию. Против объединения выступил ученый совет этого вуза, а на платформе Change.org идет сбор подписей за сохранение самого старого и крупного лесного вуза в России (более 10 300 подписей на 17:20 15 октября).

Решение о реорганизации вуза может быть принято после положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения, напомнили в Минобрнауки. Положительное заключение может быть выдано, только если установлено, что после реорганизации вуз продолжит работать на должном уровне, доучит всех студентов и сможет повысить качество научной работы. Комиссия начинает оценку, если получает предложение учредителя вуза о реорганизации.

Сейчас в министерстве нет документов, необходимых для решения о реорганизации, подчеркнули в пресс-службе.

В СПЧ высказали опасение, что лесотехнический университет будет ликвидирован в процессе реорганизации. Правозащитники узнали, что вуз может потерять хозяйственную самостоятельность, в середине сентября 2019 года. По данным СПЧ, речь идет об инициативе ректора. Против этих планов выступили преподаватели, студенты и выпускники университета - крупные специалисты в лесном деле.

"Имеющийся опыт подобных присоединений вполне однозначно показывает, что они ведут к угасанию лесного образования, в первую очередь практической его части. Наглядными примерами этого является ситуация в бывшем Московском государственном университете леса после его присоединения к МГТУ им. Баумана и в Архангельском государственном техническом университете после его вхождения в состав С(А)ФУ", - говорится в обращении СПЧ.

Совет также попросил Котюкова защитить от увольнения или отчисления сотрудников вуза и учащихста, которые открыто протестуют против объединения.

15 октября против объединения проголосовал ученый совет Лесотехнического университета, сообщает "Мойка78". В конце сентября против объединения выступили участники научного совета РАН, напоминает издание.

4 октября заявление против реорганизации сделали студенты, их заявление опубликовано в группе "Совет обучающихся СПбГЛТУ. Студсовет" во "ВКонтакте". Они говорят, что ректор Юрий Беленький объяснил идею присоединиться к Университету технологии и дизайна из-за недостаточного финансирования лесотехнического вуза. Студенты считают, что нет гарантий, что объединение даст вузу больше денег, но оно несомненно нанесет урон профессиональному лесному образованию.