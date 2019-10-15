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Минобрнауки не видело документы о ликвидации петербургского лесного университета

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования не получало документов о присоединении Петербургского лесотехнического университета имени Кирова (СПбЛГТУ) к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), сообщили в пресс-службе ведомства.

14 октября Совет при президенте по правам человека призвал министра науки Михаила Котюкова сохранить СПбЛГТУ как самостоятельную организацию. Против объединения выступил ученый совет этого вуза, а на платформе Change.org идет сбор подписей за сохранение самого старого и крупного лесного вуза в России (более 10 300 подписей на 17:20 15 октября).

Решение о реорганизации вуза может быть принято после положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения, напомнили в Минобрнауки. Положительное заключение может быть выдано, только если установлено, что после реорганизации вуз продолжит работать на должном уровне, доучит всех студентов и сможет повысить качество научной работы. Комиссия начинает оценку, если получает предложение учредителя вуза о реорганизации.

Сейчас в министерстве нет документов, необходимых для решения о реорганизации, подчеркнули в пресс-службе.

В СПЧ высказали опасение, что лесотехнический университет будет ликвидирован в процессе реорганизации. Правозащитники узнали, что вуз может потерять хозяйственную самостоятельность, в середине сентября 2019 года. По данным СПЧ, речь идет об инициативе ректора. Против этих планов выступили преподаватели, студенты и выпускники университета - крупные специалисты в лесном деле.

"Имеющийся опыт подобных присоединений вполне однозначно показывает, что они ведут к угасанию лесного образования, в первую очередь практической его части. Наглядными примерами этого является ситуация в бывшем Московском государственном университете леса после его присоединения к МГТУ им. Баумана и в Архангельском государственном техническом университете после его вхождения в состав С(А)ФУ", - говорится в обращении СПЧ.

Совет также попросил Котюкова защитить от увольнения или отчисления сотрудников вуза и учащихста, которые открыто протестуют против объединения.

15 октября против объединения проголосовал ученый совет Лесотехнического университета, сообщает "Мойка78". В конце сентября против объединения выступили участники научного совета РАН, напоминает издание.

4 октября заявление против реорганизации сделали студенты, их заявление опубликовано в группе "Совет обучающихся СПбГЛТУ. Студсовет" во "ВКонтакте". Они говорят, что ректор Юрий Беленький объяснил идею присоединиться к Университету технологии и дизайна из-за недостаточного финансирования лесотехнического вуза. Студенты считают, что нет гарантий, что объединение даст вузу больше денег, но оно несомненно нанесет урон профессиональному лесному образованию.

Минобрнауки Петербург Лесотехнический университет Михаил Котюков Юрий Беленький СПЧ РАН

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