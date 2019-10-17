В Сургуте возбудили дело против машиниста катка, задавившего чиновника мэрии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) возбудили уголовное дело в отношении машиниста катка, задавившего насмерть человека.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР по региону в четверг.

Вечером 6 сентября в ходе укладки асфальта машинист катка при движении задним ходом наехал на работника службы, курировавшего дорожные работы. В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По версии следствия, трагедия произошла в результате несоблюдения машинистом катка правил безопасности и требований охраны труда.

"Сургут Информ ТВ" сообщало со ссылкой на очевидцев, что погибший стоял спиной к машине и водитель его не заметил. По данным СМИ, погибший был сотрудником департамента дорожного хозяйства администрации Сургута, он курировал работы на данном участке ремонтируемой дороги, а подрядчиком выступало АО "Северавтодор".