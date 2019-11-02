Пьяный иркутянин на "Мерседесе" въехал в памятник Александру III

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, утром в субботу врезался на автомобиле Mercedes-Benz ML 400 в памятник императору Александру III на набережной реки Ангары в центре Иркутска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Владелец кроссовера - 36-летний мужчина с признаками опьянения - отрицал факт нахождения за рулем, объясняя, что в момент происшествия прогуливался по набережной. Пояснить, кто управлял машиной, он не смог", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 05:40 местного времени (00:40 мск).

В отношении собственника автомобиля составлен протокол по ст. 12.26 КоАП за отказ от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, он привлечен к ответственности за управление машиной, не имея при себе соответствующих документов, добавили в МВД. Машина помещена на штрафстоянку.

Отмечается, что виновнику предстоит возместить причиненный ущерб: разбита часть старинной кованой ограды памятника, поврежден постамент из полированного финского гранита.

Памятник императору Александру III - один из символов Иркутска. Он был установлен в 1908 году в честь завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, Постамент изготовлен из полированных блоков розового финского гранита.