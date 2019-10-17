Правозащитными тренингами "Винтаж по-русски" заинтересовалась прокуратура

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Москве потребовала, чтобы Сахаровский центр предоставил информацию о тренингах "Винтаж по-русски", которые проходят на базе центра и на которых учат, как правильно себя вести с представителями правоохранительных органов при задержании на массовых мероприятиях. Об этом "Интерфаксу" сообщила digital-директор Сахаровского центра Полина Филиппова.

"...прошу вас предоставить информацию о проводимых в 2019 году психологических тренингах "Винтаж по-русски", практикумах и тренингах по поведению на митингах", - говорится в представлении Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.

"Дополнительно <...> прошу предоставить информацию об организаторах указанных мероприятий, информацию о полученных денежных средствах от организаторов мероприятий, а также о пожертвованиях суммой более 100 тыс. рублей, поступивших в период с 01.01.2019 по 15.10.2019 с указанием лиц и организаций, а также указанием счета отправки пожертвований", - уточняется в письме.

По словам Филипповой, Сахаровский центр просто предоставил для организаторов тренинга площадку, о чем и уведомил прокуратуру. "На общих основаниях, также, как всем другим организациям, бесплатно. У нас всегда мероприятия проходят бесплатно, по запросу", - добавила она.

"Винтаж по-русски" - это правозащитный ролевой тренинг, организованный правозащитным движением "Вам можно". На нем обучают правильно себя вести при задержании на массовых мероприятиях. Участникам тренинга разъясняются их права, обучают их противодействовать стрессу и психологическому давлению со стороны сотрудников полиции, координироваться с правозащитными организациями для правильной и своевременной защиты своих прав. Тренинги проводятся не только на площадке Сахаровского центра, но и, например, в офисе московского "Яблока". В августе проведение мероприятия сорвали члены движения SERB.

В связи с запросом прокуратуры в движении "Вам можно" заявили, что у них "нет мифических денег госдепа" и что они все делают на собственные средства. "Все полученные нами пожертвования мы публикуем", - заявили в движении "Вам можно".

Правозащитники также пригласили прокуроров на следующий тренинг, чтобы они могли убедиться, что тренинги "полностью соответствуют как букве, так и духу Конституции".

"Интерфакс" не располагает комментариями из прокуратуры по поводе этой ситуации.