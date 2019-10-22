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Тепло в центр России вернется в среду

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России сообщает, что после прохождения холодного атмосферного фронта в центральную часть страны вернется теплая погода.

"Активный циклон немного охладил центральную часть Европейской России, понизив температурный фон на 2-4. Сегодня, 22 октября, прохладная воздушная масса задержится над регионом, но уже завтра тепло вернется", - говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра во вторник.

Отмечается, что в Московском регионе 22 октября не ожидается осадков, температура в столице будет плюс 10-12 градусов, по области плюс 8-13. В среду местами ожидается небольшой дождь, температура днем в столице поднимется до плюс 14-16, по области плюс 11-16 градусов, в отдельных районах прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с.

"Максимальная температура воздуха снова приблизится к своим абсолютным значениям (предыдущий рекорд 23 октября в Москве +15,9 градусов был отмечен в 1989 году), средняя суточная температура превысит норму на 8-10 градусов", - уточняют в пресс-службе.

24-26 октября в Москве и Московской области пройдут преимущественно без осадков, температура днем в столице будет 12-14, по области - 9-14 градусов.

В воскресенье, 27 октября, характер погоды в Центральном федеральном округе начнет меняться. Под влиянием очередного циклона начнутся дожди и порывистый ветер. Температура останется выше нормы: ночью в Московском регионе 6-11, днем - 9-14 градусов.

Гидрометцентр

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