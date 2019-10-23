Найдена часть украденного в Томской области лагеря для детей-сирот

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - асть украденного пиломатериала, из которого были изготовлены объекты инфраструктуры томского палаточного лагеря для детей-сирот "Перевал", удалось найти, сообщил в соцсетях организатор лагеря Виктор Сиротин.

"Друзья, у нас сегодня супер-новость. Нашли часть пиломатериала, который был украден. Пока мы не будем говорить, где нашли, и кто это сделал в интересах следствия", - сказал Сиротин.

По его данным, удалось найти только 1/4 строительных материалов.

Как сообщалось, в начале октября неизвестные похитили у деревни Малое Протопопово Томской области объекты инфраструктуры палаточного лагеря "Перевал", в котором отдыхают воспитанники детдомов и дети из малообеспеченных семей.

По данному факту полиция проводила проверку.