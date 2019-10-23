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Хроника
Протесты в Гонконге
Обновлено в 11:42

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу

Он собирается добровольно сдаться властям Тайваня

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу
Фото: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - 20-летний студент Чэнь Тунцзя, обвиняемый властями Тайваня в убийстве своей беременной девушки и ставший причиной внесения властями Гонконга поправки о выдаче подозреваемых материковой части Китая, вышел на свободу после отбывания 18 месяцев в тюрьме по делу об отмывании денег, сообщает газета South China Morning Post.

Издание напоминает, что эта поправка, спровоцированная делом студента, вызвала в специальном административном районе Гонконге сильнейшую волну протестов, которая не прекращается с июня.

Освободившийся из тюрьмы Чэнь Тунцзя принес публичные извинения семье убитой девушки и всем жителям Гонконга. Он заявил, что сам сдается властям Тайваня, чтобы понести наказание за содеянное. Он заявил, что совершил "самую ужасную ошибку", которую уже нельзя исправить. По его словам, его поступок был импульсивным.

Тем не менее, правительство Гонконга отказалось принять людей, которых Тайвань собирался прислать для того, чтобы те сопроводили Чэнь Тунцзя.

Дело гонконгского студента обнажило правовой пробел в отношениях Гонконга и Тайваня - отсутствие соглашения об экстрадиции, который местные власти и попытались заполнить непопулярной законодательной поправкой. Правительство Гонконга предложило внести в "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах" поправку, которая позволила бы выдавать фигурантов дел по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

Руководство Гонконга на фоне сильнейшего противостояния местных жителей решило отложить принятие документа, но протестующие расширили свои требования, призвав к реформам и расследованию действий полицейских во время разгона демонстрантов.

Гонконг получил статус специального административного района Китая и стал управляться в рамках курса "Одна страна, две системы" после того, как был передан Китаю в июле 1997 года Великобританией. Предыдущие 99 лет город был в аренде у Великобритании и являлся ее колонией. Городу сохранили широкую автономию до 2047 года, то есть на 50 лет после передачи суверенитета.

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