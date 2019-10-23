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Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан во вторник утром американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида), сообщает Miami Herald.

Источники издания подтвердили, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) взяли Билалова под стражу рано утром во вторник.

Пресс-секретарь Интерпола в Вашингтоне не смог ответить на запрос газеты.

"К сожалению, Интерпол в Вашингтоне не имеет никакой информации, чтобы поделиться, в отношении Билалова", - сказала пресс-секретарь Ванесса Аллен в заявлении Miami Herald.

Представитель ICE также не смог сообщить никаких подробностей ареста Билалова.

Отмечается, что Билалов жил с женой и новорожденным ребенком. Его адвокат не ответил на телефонный звонок с просьбой прокомментировать ситуацию.

В период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи по фактам выявленных злоупотреблений со стороны руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), расходования свыше 275 млн рублей вопреки интересам государства, а также их хищения, МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а в отношении гендиректора ОАО "КСК" Ахмеда Билалова - уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Билалов в 2013 году подвергся резкой критике со стороны президента РФ Владимира Путина за затягивание сроков строительства комплекса для прыжков с трамплина в олимпийском Сочи.

В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов и в компании, и в Олимпийском комитете России, где он являлся вице-президентом.

Ахмед Билалов США

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