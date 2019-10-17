Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ

Айдар Губайдулин после освобождения из СИЗО у здания Мещанского суда Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Айдар Губайдулин, бросивший в полицейского бутылку на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, уехал из России.

"Все, что я знаю, что он покинул Россию. Другой информацией я пока не располагаю", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Сам Губайдулин написал в фейсбуке: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". Отметив, что решение далось ему нелегко, он добавил, что "события последних дней не оставили ему выбора".

Ранее Мещанский суд Москвы освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам.

После этого следствие скорректировало Губайдулину обвинение, исключив из него "покушение на совершение преступления". Таким образом Губайдулину было предъявлено новое обвинение - в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По скорректированной версии следствия, во время акции 27 июля в Москве он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, однако по не зависящим от него причинам не попал, "не доведя преступный умысел до конца".

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, по которым были задержаны более десяти человек.