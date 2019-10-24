Мосгорсуд продлил меры пресечения сестрам Хачатурян до 28 декабря

Им запрещено выходить из дома по ночам и общаться друг с другом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 28 декабря меры пресечения трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Об этом сообщил представитель суда. Сестры с конца сентября 2018 года находятся дома, но обязаны соблюдать ряд ограничений.

Им запрещено выходить ночью из дома, использовать любые средства связи, кроме звонков в службу скорой помощи, аварийные службы и полицию, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе с журналистами и друг с другом.

57-летний Михаил Хачатурян был найден мертвым у себя дома с многочисленными колото-резаными ранениями. По обвинению в его убийстве были задержаны три дочери, которые жили с ним - 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра.

Расследование их дела завершили в июне 2019 года. Сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору после многолетних издевательств, физического и сексуального насилия со стороны отца.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна выделены в отдельное производство. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия дочерей.

В конце сентября защита сестер заявила, что дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей.