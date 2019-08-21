СК отказался возбуждать уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Насилие отца над девушками стало официально установленным фактом, поясняют адвокаты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) официально уведомил защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении последнего в связи со смертью, говорится в заявлении адвокатов девушек - Алексея Паршина, Ярослава Пакулина и Алексея Липцера, - поступившем в "Интерфакс".

"Сотрудники Следственного комитета России официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - говорится в заявлении.

Как поясняют адвокаты сестер, "соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении признаны установленными фактами".

"Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать - девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено", - отмечается в их заявлении.

Вместе с тем, защитники указывают, что Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) предусматривает возможность возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, если его близкие попытаются доказать его невиновность и снять все подозрения.

"На данный момент, по сведениям защитников девушек, родственники не предпринимают никаких попыток реабилитировать имя Михаила Хачатуряна", - подчеркивается в заявлении адвокатов.

Комментариями СКР, а также представителей родственников Михаила Хачатуряна "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Убийство Хачатуряна

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал их учиться, а дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил сестер из-под стражи, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.