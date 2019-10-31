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Кафедральный собор Новосибирска оштрафован за несоблюдение противопожарной безопасности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Железодорожный районный суд оштрафовал на 75 000 рублей приход Вознесенского кафедрального собора Новосибирской и Бердской епархии за повторное невыполнение требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Областное управление МЧС направило это дело в суд в сентябре после повторной проверки, сообщало региональное издание НГС. В МЧС журналистам объяснили, что здание собора не защищено громоотводом, в трапезной на цокольном этаже и в зданиях епархиального управления нет вторых эвакуационных выходов. Здания на церковной территории, за исключением самого храма, не оборудованы пожарной сигнализацией и оповещения о тревоге.

В сентябре в пресс-службе епархии говорили, что нарушения уже устраняют.

Новосибирск МЧС Железнодорожный суд Вознесенский собор Новосибирская епархия

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