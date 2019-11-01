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Дело Егора Жукова направлено в прокуратуру

Ранее ему сократили сроки изучения материалов дела до 30 октября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следователи передали в прокуратуру дело студента-политолога из Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев. Он охарактеризовал эту стадию как техническую.

Дело Егора Жукова

Жукова арестовали 2 августа по делу о массовых беспорядках 27 июля на несогласованно акции в Москве. В августе у него провели повторные обыски дома и изъяли флеш-карты с его курсовой работой, либертарианский флаг и фигурку лягушки. В сентябре в его отношении прекратили дело об участии в беспорядках, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Также его перевели под домашний арест.

12 сентября Росфинмониторинг включил его в перечень экстремистов и террористов, что означает блокировку его счетов.

Жуков вину не признает.

За него заступались студенты и преподаватели ВШЭ.

29 октября Басманный суд по требованию следствия сократил ему и его защите сроки изучения материалов его дела до 30 октября.

Хроника 14 февраля – 01 ноября 2019 годаДело Егора Жукова
Егор Жуков ВШЭ Басманный суд Росфинмониторинг

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