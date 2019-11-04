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Убитых в Москве начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Погибшие от рук киллера в Москве начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед похоронены в понедельник на родовом кладбище в Назрани, передает корреспондент "Интерфакса".

Как рассказал собеседник агентства, их тела были доставлены в Ингушетию из Москвы ночью.

В РоссииПод руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировкиПод руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировкиЧитать подробнее

По его словам, в траурном мероприятии приняли участие министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин, начальник Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, родственники и коллеги погибших.

Сотни людей прочитали заупокойную молитву за усопших.

В целях безопасности полицейские оцепили территорию, где проходит траурная церемония, и поставили кордоны через каждые 150-200 метров.

Начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, от рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Хроника 02 – 04 ноября 2019 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев

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