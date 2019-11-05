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На Красной площади 7 ноября пройдет памятный марш с участием 4000 человек

На Красной площади 7 ноября пройдет памятный марш с участием 4000 человек
Фото: EPA/Voctock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - 7 ноября в 10:00 на Красной площади начнется памятный марш, посвященный 78-летию со дня военного парада 1941 года. В нем примет участие около 4000 человек. Мероприятие продлится до 10:45, говорится в материалах мэрии Москвы.

На парад пригласили около 7000 гостей, в том числе 1200 ветеранов - Великой отечественный войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. Ожидается участие четырех участников исторического парада 7 ноября 1941 года.

В параде будут участвовать почетный караул трех видов войск, сводный военный оркестр столичного гарнизона, 60 всадников президентского полка ФСО, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, военнослужащие 1-й танковой армии Западного военного округа, а также 600 артистов и 250 волонтеров.

Также по площади пройдут сорок боевых машин времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие завершится возложением венков к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

С 11:00 до 17:00 на Красной площади можно будет посмотреть образцы боевой техники времен войны, попасть на тематические интерактивные площадки и осмотреть фотозоны, посмотреть военную хронику и отечественные фильмы о войне.

В Большом театре в полдень начнется торжественная встреча ветеранов, членов патриотических клубов, молодежных общественных объединений.

Кремль Красная площадь ЗВО Александровский сад

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