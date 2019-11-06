Источник заявил о скором увольнении начальника ИК-9 в Соликамске

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Начальник исправительной колонии N9 в Соликамске Салим Абдурахманов отстранен от должности и будет уволен из ФСИН, сообщил информированный источник "Интерфакса". За последние два месяца СМИ сообщали об избиениях заключенных в ИК-9, попытках суицида, изнасиловании и массовой драке.

Заместитель Абдурахманова Сергей Пантелеев, начальник оперативного отдела колонии Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков также будут уволены, сказал собеседник агентства. По его данным, им уже нашли замену.

Врио начальника колонии назначен Антон Калинин, который до этого был заместителем начальника исправительной колонии N1 в Соликамске. Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" пока нет.

На сайте УФСИН по Пермскому краю говорится, что в управлении в октябре прошла плановая проверка. Она выявила ряд нарушений, в связи с которыми были приняты "кадровые решения".

22 сентября в ИК-9 произошла массовая драка после изнасилования заключенного. По разным данным, в драке участвовали от 60 до 200 человек. 15 октября один заключенный покончил с собой. Как говорил создатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, осужденного заставляли работать в швейном цехе по 12 часов в сутки, а цех выполнял заказы для крупных нефтяных компаний и силовых структур.

Также в середине октября еще одного заключенного доставили в больницу после попытки суицида. 6 октября один из осужденных забрался на вышку в колонии и потребовал встречи с прокурором, жалуясь на избиения и вымогательства.

В конце октября, по данным Осечкина, одного из осужденных избили в присутствии сотрудников колонии. В УФСИН заявили, что потерпевшего никто не бил, но он получил незначительную бытовую травму.