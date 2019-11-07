Предприниматель получил срок за ремонт атомных подлодок без лицензии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Мурманской области суд отправил в колонию-поселение бывшего гендиректора ЗАО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка" Константина Хрюкина за то, что его компания брала госконтракты на ремонт атомных подводных лодок, хотя не имела на это лицензии. Об этом сообщило управление ФСБ по Северному флоту.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцем СПТБ "Звездочка" является АО "Центр судоремонта "Звездочка".

Дело Хрюкина рассматривал суд в городе Полярный (ЗАТО Александровск). Суд и следствие установили, что бизнесмен знал, что СПТБ не имело лицензии на эти работы, но брался за госконтракты и получил больше 14 млн рублей незаконного дохода.

Бизнесмена признали виновным по п. "б" ч.2 ст.171 УК (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд назначил ему полтора года колонии-поселения. С учетом непогашенной предыдущей судимости, он проведет в поселении два с половиной года.

В феврале 2019 года Ленинский суд Мурманска приговорил Хрюкина к году и десяти месяцам колонии-поселения за злоупотребление полномочиями. По данным суда, в 2015-2016 годах он закупил комплектующие, в том числе, для ремонта спасательного судна Северного флота "Николай Чикер", по цене в шесть раз выше среднерыночной. Ущерб госбюджету суд оценил в 57,8 млн рублей.