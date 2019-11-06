В Госдуме предложили сменить главу русской дирекции Deutsche Welle

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Смена руководителя русской дирекции Deutsche Welle была бы компромиссным вариантом решения проблемы с наказанием медиахолдинга за вмешательство в дела России, считает член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев.

Ранее комиссия обвинила DW в призывах к участию в несанкционированных уличных акциях и пообещала пожаловаться на журналистов в МИД, Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст. Члены комиссии допускали, что к медиахолдингу могут применить такие меры реагирования, как отзыв аккредитации в России. 6 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в МИД выступают против отзыва аккредитаций у любых иностранных СМИ.

При этом Лавров добавил, что на встрече с представителем министерства Марией Захаровой представитель DW признал, что журналисты работали "не очень корректно" с учетом происходившего. Министр затем заявил, что по сути дела "они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".

"Если на самом деле Deutsche Welle, как сказал Лавров, представители Deutsche Welle на встрече с Захаровой признали, что они, действительно, не очень корректно действовали, значит вразрез идет политика русской дирекции, директора Инго Маннтойфеля, поэтому можно кадровым способом этот вопрос решить, поменять его", - заявил после этого Шхагошев.

Депутат рассчитывает, что медиакомпанию заставит вернуться в правовое поле подготовленный им законопроект о штрафах для иностранных СМИ и интернет-гигантов в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или до 4% оборота компаний за нарушения российских законов во время выборов.

"Позиция Госдумы и МИДа - это две созвучные линии, но мы по своей линии будем идти до конца: они (Deutsche Welle) должны понести наказание уже сейчас, и в последующем мой законопроект явно заставит их вернуться в правовое поле Российской Федерации" , - сказал Шхагошев.

Ранее в среду представитель DW Кристоф Юмпельт заявил, что компания приветствует заявление Лаврова. По его словам, "введение санкций против DW не было бы никоим образом оправданным".

При этом Юмпельт отверг сообщения в российских СМИ о том, что DW принесла извинения за освещение протестов в Москве. Он допустил, что произошло недоразумение.



Ранее DW отрицала, что в ее публикациях могли быть призывы участвовать в несогласованных акциях в Москве. Впоследствии оказалось, что претензии российской стороны вызвал твит с видеозаписью событий в центре Москвы 27 июля: сотрудник DW процитировал крики протестующих "Россия, выходи!", не поставив кавычки. Депутаты также нашли в публикациях DW признаки оправдания экстремизма: осужденного блогера Владислава Синицу журналисты продолжали называть оппозиционером, а не преступником.