Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Убыль населения в России, коматозное НАТО и недорожающий капремонт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения. Как следует из отчета по бюджету, это угрожает реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ. В январе – августе 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5 – 2,1 раза.

- В РФ планируют наказывать за покупку украденных персональных данных. Роскомнадзор предлагает ввести ответственность не только за распространение таких данных, но и за их покупку и дальнейшее использование.

- Эммануэль Макрон считает, что НАТО "впало в кому". По словам президента Франции, отсутствует координация по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу, в частности, Турцией. Европа, по его мнению, и вовсе находится "на краю пропасти".

- Главу комитета солдатских матерей сняли с должности. Как пояснил зампредседателя комитета, такое решение принято из-за заявлений Флеры Салиховской о трагедии в Забайкалье, где срочник расстрелял восемь сослуживцев. Салиховская говорила, что это произошло из-за компьютерных игр и Интернета.

- В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом. 31 августа один из членов экипажа Ан-24 провел в кабину подругу и передал ей управление воздушным судном. При этом на борту самолета находились пассажиры. После разразившегося скандала пилота отстранили.

- Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов. "Известия" писали, что для домов с износом более 70% предложены программы, предполагающие его оплату за счет средств граждан. Но в министерстве заверили, что разработанный законопроект не подразумевает увеличения уровня взносов на капитальный ремонт. В Кремле подтвердили, что идеи ремонтировать ветхое жилье за счет граждан не обсуждались.

- Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день. Погибли 55-летний и 61-летний туристы. Север пляжа Карон патрулируют не городские спасатели, а сотрудники курортов.