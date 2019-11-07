В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет жильцов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Идея ремонтировать ветхое жилье за счет граждан в Кремле не обсуждалась, и решений никаких на этот счет не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Минстроя России осуществлять ремонт ветхого жилья более 70% за счет граждан.

Отвечая на вопрос, последуют ли какие-то рекомендации Кремля правительству по данной теме, он сказал: "Ничего до сих пор не направлялось. Эта тема в Кремле никак не обсуждалась".

Ранее в пресс-службе Минстроя "Интерфаксу" сообщили, что разработанный министерством проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.