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Пилота "ИрАэро" отстранили от полетов после передачи штурвала знакомой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Руководство авиакомпании "ИрАэро" отстранило от полетов пилота, которого заподозрили в передаче управления лайнера с пассажирами знакомой. Он отстранен до конца расследования, сказали в пресс-службе перевозчика.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом которого находится девушка. Пилот снимает ее на видео и дает советы, "крутить вправо" или влево.

В "ИрАэро" сначала заявили, что сомневаются, что инцидент связан с пассажирскими перевозками компании.

Следственный комитет начал проверку публикаций с видео и возбудил уголовное дело. По версии следствия, пилот доверил управление самолетом Ан-24 знакомой во время рейса из Якутска в Саккырыр 31 августа. В салоне в этом время были пассажиры

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ИрАэро Якутия Ан-24

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