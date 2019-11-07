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Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Два российских туриста не смогли самостоятельно выплыть на берег пляжа Карон на тайском острове Пхукет и захлебнулись, сообщает в четверг газета Phuket News.

Издание отмечает, что инциденты произошли с разницей в день. Утром во вторник на пляже заметили мужчину, который боролся с течением. Спасатели достали 61-летнего москвича на берег, но спасти его жизнь не удалось.

В среду вечером утонул 55-летний турист из Южно-Сахалинска. Он тоже боролся с прибоем, и когда спасатели доплыли до него, мужчина уже был без сознания. "На берегу туристу провели сердечно-легочную реанимацию, но позже он скончался в больнице", - пишет издание. Как сообщает газета, мужчина приехал на Пхукет 31 октября вместе с женой и должен был вернуться домой 11 ноября.

По данным Phuket News, север пляжа Карон патрулируют не городские спасатели, а сотрудники курортов.

Таиланд Пхукет Россия

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