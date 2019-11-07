В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор готовит предложения по введению ответственности не только за распространение украденных персональных данных, но и на их покупку и дальнейшее использование, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее х использование", - сказал Жаров на X Международной конференции "Защита персональных данных" в четверг.

"Я думаю, это позиция правильная. Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о "преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных". "И диалог между спецслужбами, которые занимаются преступлениями, регулятором и бизнесом должен быть активизирован", - считает Жаров.

В качестве примера он привел новость о том, что сотрудники Twitter похитили персональные данные пользователей и перепродали их. "Это плохо. И мы должны учитывать, что такие возможности существуют", - сказал глава ведомства.