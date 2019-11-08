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Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские следователи поделились с армянскими коллегами секретами использования гипноза при расследованиях преступлений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В сообщении ведомства, поступившем в пятницу в "Интерфакс", говорится, что в СКР состоялась рабочая встреча главы комитета Александра Бастрыкина с председателем Следственного комитета Армении (СКА) Гайком Григоряном. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества ведомств "в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере, а также отдельные аспекты оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам".

В сообщении СКР отмечается, что особый интерес у следователей Армении "вызвала демонстрация криминалистической техники и освещение вопросов применения новейших средств и методов расследования преступлений, производства экспертиз, а также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований".

По итогам встречи Бастрыкин и Григорян подписали совместное заявление о готовности сообща бороться с преступностью, повышать качество и оперативность расследования уголовных дел.

Александр Бастрыкин СКР Гайк Григорян Армения

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